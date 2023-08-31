ビル火災で６３人死亡 南アフリカ
2023年08月31日16時45分
【ヨハネスブルクＡＦＰ時事】南アフリカのヨハネスブルク中心部にある５階建てのビルで３１日、火災があり、救急当局によると、６３人が死亡、４３人が負傷した。
当局の報道担当者によれば、負傷者は複数の医療施設に搬送されたという。
ビル火災で６３人死亡 南アフリカ
2023年08月31日16時45分
【ヨハネスブルクＡＦＰ時事】南アフリカのヨハネスブルク中心部にある５階建てのビルで３１日、火災があり、救急当局によると、６３人が死亡、４３人が負傷した。
当局の報道担当者によれば、負傷者は複数の医療施設に搬送されたという。
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