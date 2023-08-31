島津製作所は３１日、直径５ミリ未満の微細なプラスチック「マイクロプラスチック」を海や河川の水から抽出、回収する工程を自動化した装置「ＭＡＰ―１００」を発売すると発表した。マイクロプラスチックの抽出、回収を自動化したのは世界初という。価格は１台２００万円（税抜き）で、国内外で年間２０台の販売を目指す。