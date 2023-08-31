セ・リーグ公示（３１日） プロ野球
2023年08月31日16時18分
【出場選手登録】▽中日・梅津晃大投手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・西浦直亨内野手▽阪神・加治屋蓮投手▽巨人・高橋優貴投手（再登録は９月１０日以降）
セ・リーグ公示（３１日） プロ野球
2023年08月31日16時18分
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