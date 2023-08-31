七十七銀で接続障害、一部復旧 事業者向けネット取引
2023年08月31日15時43分
七十七銀行は３１日、法人・個人事業者向けのインターネットバンキングに接続できない不具合が発生し、午前１１時５０分ごろに復旧したと発表した。残高や入出金明細の照会などができる「７７ビジネスポータル」にはいまだログインできない状況が続いているという。
七十七銀で接続障害、一部復旧 事業者向けネット取引
2023年08月31日15時43分
七十七銀行は３１日、法人・個人事業者向けのインターネットバンキングに接続できない不具合が発生し、午前１１時５０分ごろに復旧したと発表した。残高や入出金明細の照会などができる「７７ビジネスポータル」にはいまだログインできない状況が続いているという。
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