戸塚 康一郎氏（とつか・こういちろう＝元クラレ専務）２９日老衰のため死去、９８歳。静岡県出身。葬儀は９月１日午後１時から東京都杉並区和泉２の８の６の公益社明大前会館で。喪主は長男俊一郎（しゅんいちろう）氏。