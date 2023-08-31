維新、大阪５区に梅村参院議員
2023年08月31日15時14分
日本維新の会は３１日、次期衆院選大阪５区に参院議員の梅村聡氏（４８）、同６区に大阪府議の西田薫氏（５６）をそれぞれ擁立することを決めた。
維新は公明党と競合する大阪府内４選挙区について、党員による予備選を実施。５、６区は同日投開票された。これで４選挙区すべての候補が出そろった。
維新、大阪５区に梅村参院議員
2023年08月31日15時14分
日本維新の会は３１日、次期衆院選大阪５区に参院議員の梅村聡氏（４８）、同６区に大阪府議の西田薫氏（５６）をそれぞれ擁立することを決めた。
維新は公明党と競合する大阪府内４選挙区について、党員による予備選を実施。５、６区は同日投開票された。これで４選挙区すべての候補が出そろった。
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