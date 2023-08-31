冨安復帰、毎熊を初選出 サッカー日本代表
2023年08月31日14時56分
日本サッカー協会は３１日、国際親善試合のドイツ戦（９月９日、ドイツ・ウォルフスブルク）とトルコ戦（同１２日、ベルギー・ゲンク）に臨む日本代表メンバー２６人を発表し、冨安（アーセナル）、遠藤（リバプール）らが選ばれた。初選出は毎熊（Ｃ大阪）だけ。
◇サッカー日本代表メンバー
【ＧＫ】
シュミット （シントトロイデン）
中村 航輔 （ポルティモネンセ）
大迫 敬介 （広 島）
【ＤＦ】
谷口 彰悟 （アルラヤン）
板倉 滉 （ボルシアＭＧ）
森下 龍矢 （名 古 屋）
町田 浩樹 （サンジロワーズ）
※毎熊 晟矢 （Ｃ 大 阪）
冨安 健洋 （アーセナル）
伊藤 洋輝 （シュツットガルト）
橋岡 大樹 （シントトロイデン）
菅原 由勢 （ＡＺアルクマール）
【ＭＦ・ＦＷ】
遠藤 航 （リバプール）
伊東 純也 （スタッドランス）
浅野 拓磨 （ボーフム）
古橋 亨梧 （セルティック）
守田 英正 （スポルティング）
鎌田 大地 （ラツィオ）
三笘 薫 （ブライトン）
前田 大然 （セルティック）
堂安 律 （フライブルク）
伊藤 敦樹 （浦 和）
上田 綺世 （フェイエノールト）
田中 碧 （デュッセルドルフ）
中村 敬斗 （スタッドランス）
久保 建英 （Ｒソシエダード）
（※は初選出。シュミットはシュミット・ダニエル。Ｒソシエダードはレアル・ソシエダード。所属は日本時間８月３１日時点）