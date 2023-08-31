日本サッカー協会は３１日、国際親善試合のドイツ戦（９月９日、ドイツ・ウォルフスブルク）とトルコ戦（同１２日、ベルギー・ゲンク）に臨む日本代表メンバー２６人を発表し、冨安（アーセナル）、遠藤（リバプール）らが選ばれた。初選出は毎熊（Ｃ大阪）だけ。



◇サッカー日本代表メンバー

【ＧＫ】

シュミット （シントトロイデン）

中村 航輔 （ポルティモネンセ）

大迫 敬介 （広 島）

【ＤＦ】

谷口 彰悟 （アルラヤン）

板倉 滉 （ボルシアＭＧ）

森下 龍矢 （名 古 屋）

町田 浩樹 （サンジロワーズ）

※毎熊 晟矢 （Ｃ 大 阪）

冨安 健洋 （アーセナル）

伊藤 洋輝 （シュツットガルト）

橋岡 大樹 （シントトロイデン）

菅原 由勢 （ＡＺアルクマール）

【ＭＦ・ＦＷ】

遠藤 航 （リバプール）

伊東 純也 （スタッドランス）

浅野 拓磨 （ボーフム）

古橋 亨梧 （セルティック）

守田 英正 （スポルティング）

鎌田 大地 （ラツィオ）

三笘 薫 （ブライトン）

前田 大然 （セルティック）

堂安 律 （フライブルク）

伊藤 敦樹 （浦 和）

上田 綺世 （フェイエノールト）

田中 碧 （デュッセルドルフ）

中村 敬斗 （スタッドランス）

久保 建英 （Ｒソシエダード）

（※は初選出。シュミットはシュミット・ダニエル。Ｒソシエダードはレアル・ソシエダード。所属は日本時間８月３１日時点）