１８３円高の３万２５１７円２３銭 ３１日午前の平均株価
2023年08月31日11時44分
３１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２５１７円２３銭と前日終値比１８３円７７銭高で終わった。出来高は概算で５億３７００万株。
１８３円高の３万２５１７円２３銭 ３１日午前の平均株価
2023年08月31日11時44分
３１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２５１７円２３銭と前日終値比１８３円７７銭高で終わった。出来高は概算で５億３７００万株。
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