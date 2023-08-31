国内株の手数料ゼロ ９月末から順次実施―ＳＢＩ・楽天
2023年08月31日11時31分
インターネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券は３１日、ネット上の国内株取引を９月末以降に順次、無料化すると発表した。少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の大幅拡充を来年１月に控え、投資のハードルを下げて資産形成に関心を持つ現役世代などの取り込みを加速する狙いだ。
国内株の手数料ゼロ ９月末から順次実施―ＳＢＩ・楽天
2023年08月31日11時31分
インターネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券は３１日、ネット上の国内株取引を９月末以降に順次、無料化すると発表した。少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の大幅拡充を来年１月に控え、投資のハードルを下げて資産形成に関心を持つ現役世代などの取り込みを加速する狙いだ。
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