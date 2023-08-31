ＳＢＩ証券と楽天証券、国内株の手数料ゼロ ９月末から順次実施
2023年08月31日11時04分
インターネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券は３１日、ネット上の国内株取引を９月末以降に順次、無料化すると発表した。少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の大幅拡充を来年１月に控え、投資のハードルを下げて資産形成に関心を持つ現役世代などの取り込みを加速する狙いだ。
ＳＢＩ証券と楽天証券、国内株の手数料ゼロ ９月末から順次実施
2023年08月31日11時04分
インターネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券は３１日、ネット上の国内株取引を９月末以降に順次、無料化すると発表した。少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の大幅拡充を来年１月に控え、投資のハードルを下げて資産形成に関心を持つ現役世代などの取り込みを加速する狙いだ。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
トヨタ紡織、米国で自動車内装部品生産 ２５年に稼働(08/31 17:20)
年賀はがき、１４．４億枚 １３年連続減、１１月１日発売―日本郵便(08/31 17:10)
円相場、１４５円９１～９１銭 ３１日午後５時現在(08/31 17:07)
日産、使用済みＥＶ電池活用の新製品発売 世界初、持ち運び可能なリユース電源(08/31 16:54)
菓子など２０６７品値上げ 品数減も子育て世代負担に―９月(08/31 16:52)
中国の水産物禁輸、米大使が批判 「露骨な政治的決断」(08/31 16:46)
予算概算要求、過去最大 ３年連続１１０兆円超―来年度(08/31 16:41)
千葉銀、佐久間会長が辞任 仕組み債の不適切販売で引責(08/31 16:24)
島津製作所、微細プラの抽出や回収を自動化 世界初(08/31 16:24)
七十七銀で接続障害、一部復旧 事業者向けネット取引(08/31 15:43)
〔新規公開〕西部技研、１０月３日スタンダード上場 工場向け空調機器製造(08/31 15:39)
そごう・西武、１日売却 臨時取締役会で決定―セブン＆アイ(08/31 15:36)
脱炭素化へ１兆９８５億円 ２４年度概算要求―経産省(08/31 15:35)
２８５円高の３万２６１９円３４銭 ３１日の平均株価(08/31 15:19)
過去最大７．７兆円 ミサイル防衛、長射程弾強化―統合司令部を創設・防衛省概算要求(08/31 14:52)
沖縄振興費、９年ぶり増額 概算要求２９２０億円―内閣府(08/31 14:42)
偽情報・対外発信強化に７０１億円 同志国軍支援を増額―外務省概算要求(08/31 14:40)
シェルター整備へ１．２億円 台湾有事念頭、適地調査へ―概算要求(08/31 14:09)
鹿児島銀、代理店業務を全店廃止 経費削減が狙い(08/31 14:09)
そごう・西武、スト決行 池袋本店が臨時休業―セブン、米ファンドへの売却決議(08/31 13:13)
七十七銀行で接続障害 事業者向けネット取引(08/31 12:29)
パナソニック、「貼る太陽電池」を開発 ガラス一体型、神奈川で実証実験(08/31 12:27)
円相場、１４５円７８～７９銭 ３１日正午現在(08/31 12:08)
岸田首相、豊洲市場を視察 風評被害で意見交換(08/31 12:07)
マネックス証券、現行手数料体系を維持 顧客資産増にコミット(08/31 12:00)
１８３円高の３万２５１７円２３銭 ３１日午前の平均株価(08/31 11:44)
国内株の手数料ゼロ ９月末から順次実施―ＳＢＩ・楽天(08/31 11:31)
７月の鉱工業生産、２．０％低下 ２カ月ぶりマイナス(08/31 11:26)
ＳＢＩ証券と楽天証券、国内株の手数料ゼロ ９月末から順次実施(08/31 11:04)
円相場、１４６円０８～０８銭 ３１日午前９時現在(08/31 09:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES