岸田首相「断じて容認できない」 北朝鮮ミサイル発射
2023年08月31日09時46分
岸田文雄首相は３１日、北朝鮮の短距離弾道ミサイル発射について、首相官邸で記者団に「国際社会の平和と安定を脅かすもので断じて容認できない」と述べた。
岸田首相「断じて容認できない」 北朝鮮ミサイル発射
2023年08月31日09時46分
岸田文雄首相は３１日、北朝鮮の短距離弾道ミサイル発射について、首相官邸で記者団に「国際社会の平和と安定を脅かすもので断じて容認できない」と述べた。
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