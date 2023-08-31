ＮＹ株４日続伸、３７ドル高 米利上げ長期化観測が後退
2023年08月31日06時16分
【ニューヨーク時事】３０日のニューヨーク株式相場は、雇用情勢の悪化などを示す経済指標を受け、金融引き締めの長期化観測が後退し、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３７．５７ドル高の３万４８９０．２４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７５．５５ポイント高の１万４０１９．３１で引けた。
ＮＹ株４日続伸、３７ドル高 米利上げ長期化観測が後退
2023年08月31日06時16分
【ニューヨーク時事】３０日のニューヨーク株式相場は、雇用情勢の悪化などを示す経済指標を受け、金融引き締めの長期化観測が後退し、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３７．５７ドル高の３万４８９０．２４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７５．５５ポイント高の１万４０１９．３１で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル