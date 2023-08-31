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自民安倍派、１５人の集団指導に　常任幹事会、下村氏外れる

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自民安倍派、１５人の集団指導に　常任幹事会、下村氏外れる

2023年08月31日12時52分

自民党安倍派の総会であいさつする「座長」の塩谷立元総務会長（右端）。左から２人目は下村博文元政調会長＝３１日午後、東京・永田町の同党本部

自民党安倍派の総会であいさつする「座長」の塩谷立元総務会長（右端）。左から２人目は下村博文元政調会長＝３１日午後、東京・永田町の同党本部

  • 自民党安倍派の総会に臨む「座長」の塩谷立元総務会長（左）と下村博文元政調会長＝３１日午前、東京・永田町の同党本部

　自民党安倍派（清和政策研究会）は３１日、党本部で総会を開き、集団指導体制の陣容を決めた。派閥の意思決定を新たに担う「常任幹事会」は１５人体制とし、塩谷立元総務会長が「座長」に就任。下村博文元政調会長はメンバーから外れた。

自民安倍派「下村外し」で調整　３１日に総会、新体制なお火種

　常任幹事会は塩谷氏に加え、萩生田光一政調会長、松野博一官房長官、高木毅国対委員長、西村康稔経済産業相、世耕弘成参院幹事長の有力議員「５人衆」がメンバー。柴山昌彦元文部科学相、稲田朋美元政調会長、西村明宏環境相、橋本聖子元五輪担当相、岡田直樹地方創生担当相らも加わった。

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