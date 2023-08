ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ビジネス・インテリジェンス・グループは、ベルキンを2023年サステナビリティ・アワードプログラムの受賞者に選定したと発表しました。 サステナビリティ・イニシアチブ・オブ・ザ・イヤー部門において、ベルキンのポスト・コンシューマー再生プラスチック(PCR)に移行する取り組みが評価され、今回の受賞に至りました。サステナビリティ・アワードは、サステナビリティを事業の取り組みや会社全体の使命において必要不可欠なものとして位置づけている人々、チーム、組織を称えるものです。

Belkin International awarded for global sustainability for the fifth year (Graphic: Business Wire)