ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- スター保険は、クリストファー・マギーがファイナンシャル・ラインおよび専門職賠償責任部門の国際責任者となるバイス・プレジデントとしてスター保険に入社したことを発表しました。この役職は、米国外での事業拡大および世界中の顧客のリスク管理の支援に重点を置く、新しい役職となります。

Christopher Magee, Vice President, International Head of Financial Lines and Professional Liability (Photo: Business Wire)