ＤｅＮＡのバウアーが途中交代 プロ野球
2023年08月30日23時02分
ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が３０日の阪神２２回戦（甲子園）の三回、ゴロを処理した際に右股関節付近に違和感を覚え、降板した。３１日以降に検査を受ける予定。
ＤｅＮＡのバウアーが途中交代 プロ野球
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ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が３０日の阪神２２回戦（甲子園）の三回、ゴロを処理した際に右股関節付近に違和感を覚え、降板した。３１日以降に検査を受ける予定。
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