【ニューヨーク時事】３０日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。景気減速を示唆する経済指標の発表を受けて、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測が後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比７０．３９ドル高の３万４９２３．０６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３８．８６ポイント高の１万３９８２．６２。