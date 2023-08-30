柏の戸嶋がこう着した試合を動かした。後半２４分。途中出場のマテウスサビオからパスを受けると、右足を一閃（いっせん）。「いい所に（ボールを）置けたので、あとは振るだけだった」。低い弾道でサイドネットへ突き刺した。

６大会ぶりの４強入り。その第９７回大会当時、戸嶋は筑波大で三笘薫（ブライトン）らと共にＪ１、Ｊ２勢を倒す旋風を起こした。「大学生でもプロに通用すると思った。個人的にも思い入れがある大会」と語る。

８月の公式戦は６試合負けなしで終えた。「チームとしても自信になる。もっともっと良くしていきたい」。厳しい残留争いの中にいるリーグ戦へつなげることを誓った。