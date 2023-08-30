オリックスが８得点で快勝。一回に頓宮の３ランで先制。頓宮は三回にも２打席連発となるソロを放つなど序盤に７点をリード。中盤に追い上げられたが、継投でしのいだ。田嶋が５回３失点で５勝目。ソフトバンクは有原が乱調だった。