日本ハムは同点の七回、２死一、三塁から代打郡司の右前打で勝ち越し、続く松本剛の右前打で加点。ポンセが６回１失点で３勝目。七回から継投で逃げ切った。ロッテはカスティーヨが６回１失点と好投したが、２番手の横山が打たれた。