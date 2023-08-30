円、１４６円台前半 ロンドン外為
2023年08月30日20時50分
【ロンドン時事】３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料を欠く中、持ち高調整の売買が交錯し、１ドル＝１４６円台前半でもみ合った。正午現在は１４６円２７～３７銭と、前日午後４時比０１銭の円高・ドル安。
円、１４６円台前半 ロンドン外為
2023年08月30日20時50分
【ロンドン時事】３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料を欠く中、持ち高調整の売買が交錯し、１ドル＝１４６円台前半でもみ合った。正午現在は１４６円２７～３７銭と、前日午後４時比０１銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル