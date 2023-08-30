村田製子会社、ベトナムに新生産棟 電子機器・車載向けコイル製品
2023年08月30日18時36分
村田製作所は３０日、スマートフォンや自動車向け電子部品で使用するコイル製品を製造する子会社の新生産棟がベトナム・ダナン市に完成したと発表した。スマホや自動車の高性能化に伴う需要増加に対応するためで、生産設備を含まない建物だけの投資額は４３．２億円。１１月中に稼働を開始する。
村田製子会社、ベトナムに新生産棟 電子機器・車載向けコイル製…
2023年08月30日18時36分
村田製作所は３０日、スマートフォンや自動車向け電子部品で使用するコイル製品を製造する子会社の新生産棟がベトナム・ダナン市に完成したと発表した。スマホや自動車の高性能化に伴う需要増加に対応するためで、生産設備を含まない建物だけの投資額は４３．２億円。１１月中に稼働を開始する。
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