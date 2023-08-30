村田製作所は３０日、スマートフォンや自動車向け電子部品で使用するコイル製品を製造する子会社の新生産棟がベトナム・ダナン市に完成したと発表した。スマホや自動車の高性能化に伴う需要増加に対応するためで、生産設備を含まない建物だけの投資額は４３．２億円。１１月中に稼働を開始する。