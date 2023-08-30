開催継続に向け法人設立 ツール・ド・東北―宮城
2023年08月30日18時11分
東日本大震災の復興を後押しする自転車イベント「ツール・ド・東北」を主催する河北新報社（仙台市）とヤフーは３０日、今後の開催継続に向け、一般社団法人ツール・ド・東北（仙台市）を今月４日付で設立したと発表した。来年開かれる第１１回大会以降は、河北新報社と同法人の主催に切り替わる。
開催継続に向け法人設立 ツール・ド・東北―宮城
2023年08月30日18時11分
東日本大震災の復興を後押しする自転車イベント「ツール・ド・東北」を主催する河北新報社（仙台市）とヤフーは３０日、今後の開催継続に向け、一般社団法人ツール・ド・東北（仙台市）を今月４日付で設立したと発表した。来年開かれる第１１回大会以降は、河北新報社と同法人の主催に切り替わる。
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