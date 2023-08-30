プロ野球速報 （３０日）
2023年08月30日18時35分
＜セ＞
ヤクル ０－２ 中 日（２回裏、バンテリンドームナゴヤ）
広 島 １－０ 巨 人（２回表、京セラドーム大阪）
ＤｅＮ ０－１ 阪 神（３回表、甲子園）
＜パ＞
西 武 ０－０ 楽 天（２回裏、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ０－０ ロッテ（３回表、ゾゾマリン）
オリッ ３－０ ソフト（１回裏、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （３０日）
2023年08月30日18時35分
＜セ＞
ヤクル ０－２ 中 日（２回裏、バンテリンドームナゴヤ）
広 島 １－０ 巨 人（２回表、京セラドーム大阪）
ＤｅＮ ０－１ 阪 神（３回表、甲子園）
＜パ＞
西 武 ０－０ 楽 天（２回裏、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ０－０ ロッテ（３回表、ゾゾマリン）
オリッ ３－０ ソフト（１回裏、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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