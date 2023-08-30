島村大 参院議員

自民党参院議員の島村大（しまむら・だい）氏＝神奈川選挙区＝が３０日午後、病気のため東京都内の病院で死去した。６３歳だった。千葉県出身。関係者によると、数日前に緊急入院していた。



〔写真特集〕追悼 2023

東京歯科大卒。歯科医師、日本歯科医師連盟理事長を経て、２０１３年参院選の同選挙区で初当選。当選２回。厚生労働政務官などを務めた。