セブン＆アイ・ホールディングス傘下の百貨店そごう・西武の労働組合は３１日、西武池袋本店（東京都豊島区）で２４時間ストライキを決行。同店は終日、全館で臨時休業。百貨店業界のストは１９６２年の阪神百貨店以来、６１年ぶりで異例の事態に。一方、セブン＆アイは９月１日、そごう・西武を米投資ファンドに売却する方針だ。

労組は２８日に会社側にスト実施を予告し、セブン＆アイが売却を最終決定しなければストを回避すると伝えた。だが、３０日になっても社の方針に変化が見られないことから、ストに踏み切ることにした。