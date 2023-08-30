自動車大手８社が３０日発表した７月の国内生産台数は、合計で前年同月比１３．０％増の７４万台と、７カ月連続のプラスとなった。半導体不足やコロナ禍の影響が和らぎ、トヨタ自動車など５社が増産だった。



ヤリスが２カ月連続で首位 ７月の車名別新車販売

トヨタは３９．２％、日産自動車は２２．６％の大幅増。ダイハツ工業は仕入れ先の火災に伴う生産停止が響き、２４．７％落ち込んだ。