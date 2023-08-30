【出場選手登録】▽オリックス・田嶋大樹投手、来田涼斗外野手、池田陵真外野手、佐野皓大外野手▽ソフトバンク・ホーキンス外野手▽楽天・藤平尚真投手▽ロッテ・カスティーヨ投手

【同抹消】▽オリックス・ワゲスパック投手、野口智哉内野手、広岡大志内野手、渡部遼人外野手▽ソフトバンク・デスパイネ外野手（再登録は９月９日以降）