７月の欧州新車販売、１５．２％増
2023年08月30日15時04分
【ブリュッセル時事】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が３０日発表した７月の欧州連合（ＥＵ）域内の新車販売台数は、前年同月比１５．２％増の８５万１１５６台だった。プラスは１２カ月連続。
主要国では、フランスが１９．９％増、ドイツが１８．１％増、スペインが１０．７％増。イタリアも８．７％増だった。
７月の欧州新車販売、１５．２％増
2023年08月30日15時04分
【ブリュッセル時事】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が３０日発表した７月の欧州連合（ＥＵ）域内の新車販売台数は、前年同月比１５．２％増の８５万１１５６台だった。プラスは１２カ月連続。
主要国では、フランスが１９．９％増、ドイツが１８．１％増、スペインが１０．７％増。イタリアも８．７％増だった。
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