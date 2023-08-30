「金沢－敦賀」来年３月開業 北陸新幹線延伸―ＪＲ東・西
2023年08月30日14時15分
ＪＲ東日本とＪＲ西日本は３０日、北陸新幹線の金沢―敦賀間を２０２４年３月１６日に開業すると発表した。延伸により、東京―敦賀間は最短３時間８分で結ばれる。
初の全線新設、ＬＲＴが開業 構想から３０年「ライトレール」―工業団地結ぶ１４．６キロ・宇都宮
金沢―敦賀間は今春開業予定だったが、建設費の増加などで延期されていた。
「金沢－敦賀」来年３月開業 北陸新幹線延伸―ＪＲ東・西
2023年08月30日14時15分
ＪＲ東日本とＪＲ西日本は３０日、北陸新幹線の金沢―敦賀間を２０２４年３月１６日に開業すると発表した。延伸により、東京―敦賀間は最短３時間８分で結ばれる。
初の全線新設、ＬＲＴが開業 構想から３０年「ライトレール」―工業団地結ぶ１４．６キロ・宇都宮
金沢―敦賀間は今春開業予定だったが、建設費の増加などで延期されていた。
こんな記事も
社会用語
社会
税滞納、３年連続で増加 ２２年度末８９４９億円―国税庁(08/30 16:08)
重粒子線がん治療、小型化期待 レーザーでイオン加速―量研機構など(08/30 16:01)
父親「人生で一番長かった」 園児置き去り死１年を前に―静岡(08/30 16:01)
悠仁さま、成年の冠に２５８万円 愛子さまティアラ費計上せず―宮内庁概算要求(08/30 15:58)
体外受精児、最多７万人 ２１年出まれ、日産婦調査(08/30 14:47)
「金沢－敦賀」来年３月開業 北陸新幹線延伸―ＪＲ東・西(08/30 14:15)
警察官が男に発砲 命に別条なし、現行犯逮捕―大阪府警(08/30 12:34)
殺人未遂容疑で男再逮捕 コンビニ店員２人切り付け―警視庁(08/30 11:45)
強い勢力で沖縄接近へ 台風１１号、高波警戒―気象庁(08/30 11:23)
運送会社社長を刺殺容疑 出頭の２９歳男逮捕―埼玉県警(08/30 11:19)
サイバー特捜隊を部に格上げ 国際捜査の体制強化―２４年度組織改正要求・警察庁(08/30 10:40)
１日限定でＳＥＧＡ空港に 佐賀県〔地域〕(08/30 10:14)
率直な視点、支援の「裏話」も 関東大震災１００年(08/30 09:18)
浅草寺で置き引き被害 ８０歳男逮捕、コロナ後急増―警視庁(08/30 08:26)
恐喝容疑で「盗撮ハンター」逮捕 グループで週６日活動か―後ろめたさ逆手、１００万円要求・警視庁(08/30 08:10)
交流行事でコミュニティー再建へ 住民有志ら企画「にぎわい創出」―福島・双葉町、帰還１年(08/30 07:10)
反感に当惑、規律称賛も 関東大震災救援の米軍幹部―受け継がれた教訓・手記初公開(08/30 07:06)
北斎の浮世絵、数億円で取得 「神奈川沖浪裏」―独図書館(08/30 06:25)
「捕まると仕送りできず」 警察官刺傷、逃走の容疑者供述―大阪府警(08/29 21:47)
性加害認定「大きな成果」 社長辞任は求めず―当事者の会(08/29 21:07)
禎子さんの折り鶴を申請 ユネスコ「世界の記憶」(08/29 20:07)
「真摯に受け止める」 ジャニーズ事務所(08/29 19:39)
ジャニーズ社長の辞任求める 長期の性加害認定―特別チーム(08/29 19:32)
東京・渋谷の飲食店で爆発 ＩＨ調理器燃える、男性２人けが(08/29 19:13)
日本大使館にれんが片 処理水放出開始日に―中国(08/29 18:40)
西武の山川穂高選手を不起訴 強制性交等容疑で書類送検―東京地検(08/29 18:25)
女子中学生自殺ほう助で実刑判決 ２９歳男「卑劣な犯行」―横浜地裁(08/29 18:09)
熱中症搬送、北海道が最多 今シーズンで初―総務省消防庁(08/29 18:03)
同居の母に熱湯、殺害容疑 ６４歳男を逮捕―山口県警(08/29 18:03)
発電機の屋内使用やめて 停電時、ＣＯ中毒死事故も―消費者庁(08/29 18:00)