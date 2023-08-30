ダイヘンは３０日、ドイツの溶接機大手ローヒ・シュヴァイステクニック社を買収し、完全子会社化すると発表した。買収額は約２２００万ユーロ（約３４億円）で、来年１月に株式取得する予定。電気自動車（ＥＶ）や風力発電の生産に需要が見込まれる溶接機や溶接ロボットの販売を欧州で拡大するとともに、自動車市場を念頭に国際標準規格となり得る溶接機の共同開発も進める。