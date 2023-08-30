３０２円高の３万２５２９円７２銭 ３０日午前の平均株価
2023年08月30日11時40分
３０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２５２９円７２銭と前日終値比３０２円７５銭高で終わった。出来高は概算で５億８７００万株。
３０２円高の３万２５２９円７２銭 ３０日午前の平均株価
2023年08月30日11時40分
３０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２５２９円７２銭と前日終値比３０２円７５銭高で終わった。出来高は概算で５億８７００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
ＫＤＤＩ、２４年に衛星活用サービス 山間部でも「空が見えれば通信可能」(08/30 12:28)
円相場、１４６円２３～２４銭 ３０日正午現在(08/30 12:08)
西武池袋、３１日スト セブン、売却最終決定へ―そごう・西武労組(08/30 12:07)
ダイヘン、独溶接機大手を買収 欧州事業を強化(08/30 11:59)
３０２円高の３万２５２９円７２銭 ３０日午前の平均株価(08/30 11:40)
トヨタ、車両生産再開 システム代替で対応(08/30 09:42)
円相場、１４５円９７～９８銭 ３０日午前９時現在(08/30 09:09)
インバウンドプラットフォーム、きょう東証グロース上場(08/30 07:23)
「構造的賃上げ」最重要 少子化対策で分析―経済財政白書(08/30 07:09)
ＮＨＫのネット必須化反対 競争に懸念―新聞協会(08/30 07:08)
トリチウム濃度「想定通り」 処理水、基準値以下確認―ＩＡＥＡトップ(08/30 06:21)
トヨタ、国内全工場が停止 ３０日生産再開―システム更新で不具合発生か(08/29 21:31)
ＮＴＴ東西が相談受け付け 中国の嫌がらせ電話で(08/29 21:22)
ＮＨＫネット配信「必須業務」 スマホ視聴に負担金―総務省会議(08/29 20:38)
大ガス、国産合成メタン製造へ ３０年度商用化へＥＮＥＯＳと連携(08/29 19:05)
ガソリン補助、年末まで延長 価格抑制、１７０円台半ばも―自民(08/29 18:56)
資産運用立国の実現推進 金融教育も強化―金融庁方針(08/29 18:45)
積水化、中部電系に最低評価 中小企業との価格交渉―経産省(08/29 18:29)
日本ペイント、インド２事業を買い戻し ウットラムグループから(08/29 18:17)
風評対策、新たに４．７億円 ９月補正、食の情報発信―福島県(08/29 18:03)
戦略物資の生産増で減税 知財収入も優遇―経産省要望(08/29 17:57)
金現物、１万円の大台に 先物も連日の最高値(08/29 17:39)
カシオ、Ｇショックの修理サービス ダイバーズウオッチの初号機で(08/29 17:31)
円相場、１４６円４５～４５銭 ２９日午後５時現在(08/29 17:09)
生体認証で「手ぶら決済」 セルフレジに導入―東武、日立(08/29 17:09)
核燃サイクル推進を要請 政府と青森県、３年ぶり協議会(08/29 16:42)
ＪＦＥスチール、京浜地区の高炉休止は９月１６日(08/29 16:29)
名古屋鉄道、熱田神宮周辺で商業施設を開発 ２４年秋開業(08/29 16:24)
大手日用品メーカー、出荷情報をデジタル化 検品作業簡略に、物流効率化(08/29 15:57)
５６円高の３万２２２６円９７銭 ２９日の平均株価(08/29 15:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES