エンゼルスの大谷、２打席連続安打 米大リーグ
2023年08月30日09時01分
【フィラデルフィア時事】米大リーグは２９日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はフィリーズ戦に２番指名打者で出場し、三回の第２打席に投手への内野安打で出塁すると、五回の第３打席に右前適時打を放ち、２打席連続安打とした。一回の打席は三邪飛。
レッドソックスの吉田はアストロズ戦に４番左翼、カブスの鈴木はブルワーズ戦に６番右翼で出場。
エンゼルスの大谷、２打席連続安打 米大リーグ
2023年08月30日09時01分
【フィラデルフィア時事】米大リーグは２９日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はフィリーズ戦に２番指名打者で出場し、三回の第２打席に投手への内野安打で出塁すると、五回の第３打席に右前適時打を放ち、２打席連続安打とした。一回の打席は三邪飛。
レッドソックスの吉田はアストロズ戦に４番左翼、カブスの鈴木はブルワーズ戦に６番右翼で出場。
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