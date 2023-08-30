ドローンで輸送機４機損傷 ロシア
2023年08月30日07時57分
３０日のタス通信によると、ロシア北西部プスコフ州の空港に大規模なドローン攻撃があり、ＩＬ７６輸送機４機が損傷を受けた。空港はウクライナから７００キロ以上離れている。
ドローンで輸送機４機損傷 ロシア
2023年08月30日07時57分
３０日のタス通信によると、ロシア北西部プスコフ州の空港に大規模なドローン攻撃があり、ＩＬ７６輸送機４機が損傷を受けた。空港はウクライナから７００キロ以上離れている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル