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３０日の朝刊（都内最終版）☆１

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３０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月30日07時04分

【１面トップ】
〔朝日〕ジャニー氏　性加害「広範に」　調査チーム認定「５０年代から」　藤島社長の辞任求める　救済制度「すみやかに構築を」
〔毎日〕ジャニーズ性加害　認定　外部専門家　４０年超、組織的隠蔽　社長辞任を要求
〔読売〕東京集中　被害も拡大　首都直下「逃げ惑い」恐れ〔巨大災害　現代のリスク(1)〕
〔日経〕円の実力、５３年ぶり低水準　家計に負担、２０万円増　主要通貨で独歩安
〔産経〕中国の嫌がらせ電話　遮断　処理水放出　ＮＴＴ、対策周知　警察相談　３１都府県２２５件
〔東京〕小田原・根府川地区　１３１人犠牲　地滑り　駅も列車も海へ　貴重な資料　遺構、保存求める声〔関東大震災１００年〕
【共通ニュース】
◆電気・ガス補助延長へ　政府・与党調整、年末まで
◆ＮＨＫ配信を「必須業務」　有識者会議、格上げを提言
◆トヨタ、国内全工場停止　システム不具合　きょう順次再開
◆離婚後の共同親権　可能に　合意なければ家裁判断　法制審たたき台
◆金　初の１万円台　円安押し上げ
◆出生数最少　３７万人　年７０万人割れ、早まる恐れ　１～６月
◆損保ジャパン社長　再開促す　不正疑惑で中断　ビッグモーター取引
◆熱湯かけ母殺害容疑　６４歳逮捕　５時間で複数回（続）

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