【１面トップ】

〔朝日〕ジャニー氏 性加害「広範に」 調査チーム認定「５０年代から」 藤島社長の辞任求める 救済制度「すみやかに構築を」

〔毎日〕ジャニーズ性加害 認定 外部専門家 ４０年超、組織的隠蔽 社長辞任を要求

〔読売〕東京集中 被害も拡大 首都直下「逃げ惑い」恐れ〔巨大災害 現代のリスク(1)〕

〔日経〕円の実力、５３年ぶり低水準 家計に負担、２０万円増 主要通貨で独歩安

〔産経〕中国の嫌がらせ電話 遮断 処理水放出 ＮＴＴ、対策周知 警察相談 ３１都府県２２５件

〔東京〕小田原・根府川地区 １３１人犠牲 地滑り 駅も列車も海へ 貴重な資料 遺構、保存求める声〔関東大震災１００年〕

【共通ニュース】

◆電気・ガス補助延長へ 政府・与党調整、年末まで

◆ＮＨＫ配信を「必須業務」 有識者会議、格上げを提言

◆トヨタ、国内全工場停止 システム不具合 きょう順次再開

◆離婚後の共同親権 可能に 合意なければ家裁判断 法制審たたき台

◆金 初の１万円台 円安押し上げ

◆出生数最少 ３７万人 年７０万人割れ、早まる恐れ １～６月

◆損保ジャパン社長 再開促す 不正疑惑で中断 ビッグモーター取引

◆熱湯かけ母殺害容疑 ６４歳逮捕 ５時間で複数回（続）