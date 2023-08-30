【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は３営業日続伸した。この日発表された米経済指標の内容が弱く、追加利上げ観測が後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２９２．６９ドル高の３万４８５２．６７ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３８．６３ポイント高の１万３９４３．７６で引けた。