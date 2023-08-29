畑岡は１５位変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2023年08月29日23時57分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２８日付で発表され、畑岡奈紗は前週と同じ１５位だった。古江彩佳は二つ下げて２２位、笹生優花は２３位、山下美夢有は２５位。
１位はリリア・ブ、２位はネリー・コルダ（ともに米国）で変わらず。 （時事）
畑岡は１５位変わらず 女子ゴルフ世界ランク
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女子ゴルフの最新世界ランキングが２８日付で発表され、畑岡奈紗は前週と同じ１５位だった。古江彩佳は二つ下げて２２位、笹生優花は２３位、山下美夢有は２５位。
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