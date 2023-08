アイスランド・レイキャビク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アイスランドの主要オンライン旅行代理店(OTA)であるトラベルシフトは、既存株主による1,000万米ドルの増資を含む、総額3,000万ドルの資金調達を完了しました。

David Byron Stewart, the CEO of Travelshift and former Head of Global Private Equity at State Street Global Advisors (Photo: Business Wire)