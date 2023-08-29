ＮＹ株、小動き
2023年08月29日22時49分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、米主要経済指標の発表待ちで様子見気分が強い中、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比７．２９ドル安の３万４５５２．６９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２．７１ポイント高の１万３７０７．８４。
ＮＹ株、小動き
2023年08月29日22時49分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、米主要経済指標の発表待ちで様子見気分が強い中、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比７．２９ドル安の３万４５５２．６９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２．７１ポイント高の１万３７０７．８４。
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ウォール・ストリート・ジャーナル