【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、米主要経済指標の発表待ちで様子見気分が強い中、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比７．２９ドル安の３万４５５２．６９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２．７１ポイント高の１万３７０７．８４。