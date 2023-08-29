ＤｅＮＡが逆転で接戦を制した。２点を追う九回、先頭の代打蝦名が中前打で出塁すると、佐野が２ランで同点。続く牧が決勝ソロを放った。今永が７回無失点の好投。３番手のエスコバーが２勝目。阪神は抑えの岩崎が誤算だった。