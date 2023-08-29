ソフトバンクが大勝し、４連敗で止めた。一回に牧原大の２点右前打、今宮の右前打などで４点先制。三回には柳田の３点二塁打でリードを広げた。スチュワートは７回無失点で３勝目。オリックスは２分けを挟んだ連勝が８でストップした。