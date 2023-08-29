中日が零封勝ち。球に切れがあった涌井は７回を抑え、２カ月ぶりの白星で４勝目。マルティネスが２７セーブ目。打線は一回に細川の１８号２ランで先制し、八回に高橋周の中前打で加点した。ヤクルトは好機を生かせず、１分けを挟み６連敗。