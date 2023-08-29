桑原が１０００試合出場 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年08月29日19時48分
ＤｅＮＡの桑原将志外野手は２９日、阪神２１回戦（甲子園）に１番中堅で先発し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５２４人目。初出場は２０１２年１０月１日の中日２４回戦（横浜）の七回に二塁手で。
桑原が１０００試合出場 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年08月29日19時48分
ＤｅＮＡの桑原将志外野手は２９日、阪神２１回戦（甲子園）に１番中堅で先発し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５２４人目。初出場は２０１２年１０月１日の中日２４回戦（横浜）の七回に二塁手で。
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