桑原が１０００試合出場 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年08月29日19時48分
ＤｅＮＡの桑原将志外野手は２９日、阪神２１回戦（甲子園）に１番中堅で先発し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５２４人目。初出場は２０１２年１０月１日の中日２４回戦（横浜）の七回に二塁手で。
桑原が１０００試合出場 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年08月29日19時48分
ＤｅＮＡの桑原将志外野手は２９日、阪神２１回戦（甲子園）に１番中堅で先発し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５２４人目。初出場は２０１２年１０月１日の中日２４回戦（横浜）の七回に二塁手で。
こんな記事も
野球
巨人、また四球で崩れる プロ野球(08/29 22:25)
ロッテ山口、ライバルから一発 プロ野球(08/29 22:19)
阪神の岡田監督、「しゃあない」 プロ野球(08/29 22:18)
オリックス、大敗で「切り替えやすい」 プロ野球(08/29 22:05)
涌井、納得の投球 プロ野球・中日(08/29 22:03)
マーベル「本当に悪い」 プロ野球・日本ハム(08/29 21:52)
セ・リーグ個人投手成績 （２９日現在）(08/29 21:41)
セ・リーグチーム成績表 （２９日現在）(08/29 21:40)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２９日現在）(08/29 21:39)
セ・リーグ個人打撃成績 （２９日現在）(08/29 21:39)
ＤｅＮＡが逆転勝ち プロ野球・阪神―ＤｅＮＡ(08/29 21:35)
広島の末包が逆転３ラン プロ野球・巨人―広島(08/29 21:31)
プロ野球速報 （２９日）(08/29 21:30)
プロ野球速報 （２９日）(08/29 21:29)
パ・リーグ個人投手成績 （２９日現在）(08/29 21:21)
パ・リーグチーム成績表 （２９日現在）(08/29 21:20)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２９日現在）(08/29 21:19)
パ・リーグ個人打撃成績 （２９日現在）(08/29 21:19)
ソフトバンク大勝 プロ野球・ソフトバンク―オリックス(08/29 21:14)
楽天が４連勝 プロ野球・楽天―西武(08/29 21:05)
西武「事実関係を確認中」 山川選手の不起訴処分報道に―プロ野球(08/29 21:03)
ロッテの小島が７勝目 プロ野球・ロッテ―日本ハム(08/29 20:59)
中日の涌井、２カ月ぶり白星 プロ野球・中日―ヤクルト(08/29 20:54)
細川、恩返しの先制弾 １３試合ぶり一発―プロ野球・中日(08/29 20:31)
桑原が１０００試合出場 プロ野球・ＤｅＮＡ(08/29 19:48)
３０日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(08/29 17:43)
３０日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(08/29 17:41)
セ・リーグ公示（２９日） プロ野球(08/29 16:38)
セ・リーグ公示（２９日） プロ野球(08/29 16:38)
パ・リーグ公示（２９日） プロ野球(08/29 16:38)