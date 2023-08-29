立民の泉代表「１０月解散あるかも」
2023年08月29日18時13分
立憲民主党の泉健太代表は２９日の党会合で、衆院解散・総選挙の時期について「１０月２２日（投開票）はあるかもしれない状況だ」と述べた。その上で「気を引き締めて期待に応えられるよう頑張っていこう」と呼び掛けた。
立民の泉代表「１０月解散あるかも」
2023年08月29日18時13分
立憲民主党の泉健太代表は２９日の党会合で、衆院解散・総選挙の時期について「１０月２２日（投開票）はあるかもしれない状況だ」と述べた。その上で「気を引き締めて期待に応えられるよう頑張っていこう」と呼び掛けた。
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