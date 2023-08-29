プロ野球速報 （２９日）
2023年08月29日18時22分
＜セ＞
ヤクル ０－２ 中 日（１回裏、バンテリンドームナゴヤ）
広 島 ０－０ 巨 人（１回裏、京セラドーム大阪）
ＤｅＮ ０－０ 阪 神（１回裏、甲子園）
＜パ＞
西 武 ０－０ 楽 天（２回表、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ０－０ ロッテ（１回裏、ゾゾマリン）
オリッ ０－ ソフト（１回表、長崎ビッグＮ）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２９日）
2023年08月29日18時22分
＜セ＞
ヤクル ０－２ 中 日（１回裏、バンテリンドームナゴヤ）
広 島 ０－０ 巨 人（１回裏、京セラドーム大阪）
ＤｅＮ ０－０ 阪 神（１回裏、甲子園）
＜パ＞
西 武 ０－０ 楽 天（２回表、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ０－０ ロッテ（１回裏、ゾゾマリン）
オリッ ０－ ソフト（１回表、長崎ビッグＮ）
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