円、１４６円台半ば ロンドン外為
2023年08月29日17時25分
【ロンドン時事】連休明け２９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、ポジション調整の売り買いが交錯し、１ドル＝１４６円台半ばで推移した。午前９時現在は１４６円４１～５１銭と、前週末午後４時比１１銭の円高・ドル安。
円、１４６円台半ば ロンドン外為
2023年08月29日17時25分
【ロンドン時事】連休明け２９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、ポジション調整の売り買いが交錯し、１ドル＝１４６円台半ばで推移した。午前９時現在は１４６円４１～５１銭と、前週末午後４時比１１銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
日本の役割期待 「タリバンに圧力」訴え―アフガン大使(08/29 17:47)
クレバリー英外相、３０日訪中 ５年ぶり、関係安定模索か(08/29 17:31)
円、１４６円台半ば ロンドン外為(08/29 17:25)
中国の観光担当相と会談 人的交流の重要性強調―米商務長官(08/29 17:20)
プリゴジン氏葬儀準備か 金属探知機設置で厳戒態勢―ロシア(08/29 16:45)
企業版チャットＧＰＴ公開 安全性向上、利用無制限に―米オープンＡＩ(08/29 16:21)
スリランカに財宝返還 植民地時代に持ち去る―オランダ(08/29 15:44)
スーダン軍トップが演説 包囲され４カ月、久々の肉声(08/29 15:25)
クリミア攻撃に「西側同意」 ウクライナ主張、巡航ミサイル投入(08/29 14:22)
日米韓がミサイル防衛訓練 情報共有の手順確認(08/29 12:18)
日本に長距離ミサイル売却 米政府承認、総額１５０億円(08/29 11:42)
「大韓民国」と初の呼称 統一政策変更の見方も―正恩氏(08/29 10:38)
正恩氏、海軍に核配備方針 日米韓首脳を「ごろつき」と非難―北朝鮮(08/29 09:52)
米中、輸出規制巡り意見交換 対話の枠組み構築、緊張緩和狙う(08/29 08:30)
排ガス課金、市全域に拡大 「超低排出ゾーン」３倍に―ロンドン(08/29 08:11)
インド、初の太陽観測衛星打ち上げ 来月２日、地球への影響予測(08/29 07:33)
米、１００年前にも大規模支援 関東大震災で義援金、艦艇派遣―見返り期待、移民増懸念も(08/29 07:11)
水産物禁輸、広がる不安 日本食業界「長丁場を覚悟」―市民は冷静・香港(08/29 07:10)
友好国つなぎ留めに奔走 中国外相交代から１カ月―秦剛氏処遇いまだ不明(08/29 07:09)
処理水で訪日キャンセルも 国慶節の旅行「様子見」―中国で反発の影響広がる(08/29 07:08)
ＮＹ円、１４６円台半ば 一時９カ月半ぶり安値(08/29 06:59)
米大統領、来月１０日に訪越 Ｇ２０閉幕後、対中にらみ(08/29 06:48)
日本酒の最高賞、岐阜「玉柏」 焼酎は宮崎「青鹿毛」―仏(08/29 06:18)
新規加盟、３０年までに備えを 拡大へ議論加速―ＥＵ大統領(08/29 05:57)
ＮＹ株、続伸 景気敏感株買われる(08/29 05:52)
トランプ氏初公判、来年３月４日 ２０年大統領選介入―米地裁(08/29 05:47)
ギリシャ山火事で２０人死亡 北東部で１週間超、首都近郊でも(08/29 05:02)
ロシア外相が代理出席 印ロ首脳が電話会談―Ｇ２０サミット(08/28 23:42)
トルコ大統領が近く訪ロ 「来月４日にも」首脳会談(08/28 23:28)
ＮＹ株、続伸(08/28 22:53)
ウォール・ストリート・ジャーナル