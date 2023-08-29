円相場、１４６円４５～４５銭 ２９日午後５時現在
2023年08月29日17時09分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４６円４５～４５銭と、前日（１４６円５４～５５銭）に比べ０９銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４６円４５～４５銭 ２９日午後５時現在
2023年08月29日17時09分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４６円４５～４５銭と、前日（１４６円５４～５５銭）に比べ０９銭の円高・ドル安となった。
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