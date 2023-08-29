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作家の石川喬司氏死去

作家の石川喬司氏死去

2023年08月29日16時53分

　石川　喬司氏（いしかわ・たかし＝作家、評論家）７月９日午後４時２０分、肺炎のため東京都内の病院で死去、９２歳。愛媛県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻恵子（めぐみこ）さん。

〔写真特集〕追悼 2023

　毎日新聞記者を経て創作活動に入り、７８年「ＳＦの時代」で日本推理作家協会賞を受賞。著書に小説「魔法つかいの夏」や評論「極楽の鬼」など。

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