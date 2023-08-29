巨人の岡本和真内野手は２９日、発熱のため「感染拡大防止特例２０２３」の対象として出場選手登録を外れた。岡本和は今季１１４試合に出場し、打率２割９分８厘、３４本塁打、８３打点。松田宣浩内野手が出場選手に登録された。

梶谷隆幸外野手も特例で登録を抹消された。